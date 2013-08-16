Кабмин утвердил перечень инфраструктурных проектов

Кабинет министров Украины утвердил перечень инфраструктурных проектов в сфере транспорта с финансированием за счет государственного бюджета.

Соответствующее распоряжение Кабмина №563-р от 1 августа 2013 года опубликовано на сайте правительства.

В перечень вошли 28 инфраструктурных проектов, в частности: строительство автомобильной дороги Львов - Краковец, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву, строительство и реконструкция участков автомобильной дороги в обход Днепропетровска (вторая очередь), строительство и реконструкция участков автомобильной дороги в обход Донецка (четвертая очередь), строительство автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье, сооружение мостового перехода через Южный Буг в Николаеве, внедрение скоростного движения пассажирских поездов (строительство двухпутного Бескидского тоннеля), электрификация железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка и Волноваха - Камыш-Заря - Запорожье, электрификация железнодорожного участка Ворожба - Люботин, увеличение пропускной способности железнодорожного направления ускоренного движения пассажирских поездов Коростень - Новоград-Волынский - Шепетовка, строительство пассажирского вокзального комплекса на станции Дарница в Киеве (вторая очередь).

Также в данный перечень вошли инфраструктурные проекты, которые требуют утверждения программных документов и не включены в план реализации инфраструктурных проектов в сфере транспорта. В частности, это увеличение пропускной способности железнодорожного направления ускоренного движения пассажирских поездов Гребенка - Полтава - Красноград - Лозовая, реконструкция летной зоны №2 Международного аэропорта "Борисполь", строительство насосно-фильтрационной станции центральной заправочной станции, строительство паркинга в Международном аэропорту "Борисполь", строительство причала №35 с перегрузочным комплексом зерна в Одесском морском торговом порту, строительство первой очереди (гидротехнические сооружения) контейнерного терминала на Карантинном молу в Одесском морпорту за счет искусственно созданной территории, реконструкция причалов №1-3 в Феодосийском морском торговом порту (вторая очередь строительства причала №2), строительство первого и второго колен и новой части третьего колена морского подходного канала в морском торговом порту "Южный", а также реконструкция морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам, расширение судоходной части акватории, реконструкция гидротехнической части причалов №8 и 9, строительство специализированного перегрузочного комплекса навалочных грузов, строительство гидротехнической части причала № 37 в порту "Южный" в районе причалов №18-20, пассажирский комплекс в пункте пропуска "Крым" государственной судоходной компании "Керченская паромная переправа" (Керчь, пос. Жуковка), реконструкция подходного канала в Ильичевском морском торговом порту и второй этап модернизации аэронавигационной системы Украины.

Читайте также: Кабмин предоставит «Укравтодору» госгарантии на 5 млрд грн

"Укравтодор" в 2014 году намерен отремонтировать еще почти 8 тыс. км дорог