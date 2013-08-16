Siemens интересуется скоростным трамваем в Одессе

Компания «Сименс Украина» - украинская «дочка» одной из ведущих технологических компаний мира Siemens - заинтересовалась внедрением линии скоростного трамвая в Одессе.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации Одесского городского совета.

Согласно сообщению, мэр Одессы Алексей Костусев и генеральный директор ДП «Сименс Украина» Корнелиус Граниг провели встречу, на которой обсудили вопросы потенциального сотрудничества и внедрения в городе новых технологий, разработанных компанией.

Речь шла о внедрении инфраструктурных проектов, направленных, прежде всего, на развитие транспортного хозяйства и энергосбережения.

«Представители «Сименс Украина» предлагают Одессе трамваи, автобусы, работающие на электрических двигателях (так называемые мидиавтобусы), системы дорожного оповещения и уличного освещения. Инновационные технологии «Сименс» в транспортной сфере представляют немалый интерес. Город Одесса давно нуждается в качественном транспортном сообщении между северной частью, центром и южной окраиной. Речь идет не о метро, а о скоростном трамвае», - сообщили в управлении.

Комментируя итоги встречи, вице-мэр Кирилл Шаламай отметил, что представители «Сименс Украина» заинтересовались реализацией проекта внедрения линии скоростного трамвая. Обе стороны готовы начать разработку проекта и подготовить концепцию для его реализации.

«Трамвайное сообщение с жилмассивом Котовского у нас закольцовано у Пересыпского моста. Мэр Алексей Костусев поддерживает идею, что нужно продлить трамвайный маршрут до центра города: до Тираспольской площади, железнодорожного вокзала и в перспективе сделать эту трамвайную линию сквозной. Используя современные технологии, к примеру, на зауженных участках можно поднять трамвайное полотно на второй уровень, освободив площадь для автомобильного транспорта. Это пожелание мы озвучили компании «Сименс Украина». Концепцию этого проекта выполнит сама компания, и в случае ее одобрения общиной города, мы сможем приступить к обсуждению его непосредственной реализации. У руководства города есть желание сотрудничать и рассматривать другие проекты ДП «Сименс Украина», - сказал Шаламай.

Справка УНИАН. «Сименс Украина» основана в 1997 году и является дочерним предприятием концерна Siemens AG и одной из ведущих технологических компаний Украины. Поставляет оборудование, технологии и комплексные решения для ключевых отраслей украинской экономики: промышленности, энергетики, транспорта и здравоохранения.