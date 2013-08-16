Южная железная дорога в первой половине августа реализовала 88% билетов в Крым

Южная железная дорога с 1 по 15 августа 2013 года реализовала 87,7% - 124 тыс. предложенных билетов на поезда, следующие в крымском направлении, сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД.

Согласно сообщению, всего пассажирам было предложено 141 тыс. билетов.

По информации пресс-службы, меньшей популярностью среди пассажиров пользуются поезда дальнего транзита из России и Беларуси. В частности, на транзитные поезда на станции Харьков-Пассажирский пассажирам было предложено 54 тыс. билетов, из которых ЮЖД реализовала лишь 33,5% - 18 тыс. билетов.

Как сообщал УНИАН, Южная железная дорога намерена предложить в августе более 300 тыс. мест в направлении Крыма и в обратном направлении.

Справка УНИАН. ЮЖД - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.