Железнодорожный транспорт сократил грузоперевозки на 6,3%

В январе-июле 2013 года железнодорожный транспорт Украины сократил перевозку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3% – до 247,7 млн тонн, сообщает Государственная служба статистики.

Грузооборот железнодорожного транспорта в январе-июле сократился на 9,5% – до 125,877 млрд т/км.

При этом отправление грузов выросло на Юго-Западной железной дороге на 1,6%.

На Приднепровской железной дороге отправление грузов снизилось на 0,3%, Львовской - на 1,4%, Одесской - на 4,4%, Донецкой - на 7,0%, Южной - на 9,6%.

Отправление лесных грузов увеличилось на 8,7%, лома черных металлов - на 3,2%, железной и марганцевой руды - на 2,6%, черных металлов - на 2,0%, цемента - на 0,6%.

Отправление строительных материалов снизилось на 2,2%, кокса - на 4,8%, каменного угля - на 4,9%, химических и минеральных удобрений - на 7,3%, нефти и нефтепродуктов - на 12,0%, зерна и продуктов перемола - на 25,2%.

Как сообщал УНИАН, в январе-июне 2013 года железнодорожный транспорт Украины сократил перевозку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,1% – до 208,7 млн тонн.

Грузооборот железнодорожного транспорта в январе-июне сократился на 9,9% – до 107,43 млрд т/км.

Справка УНИАН. Перевозка грузов на железнодорожном транспорте Украины за 2012 год сократилась на 2,5% по сравнению с 2011 годом – до 457,5 млн тонн. Грузооборот железнодорожного транспорта в 2012 году составил 237,275 млрд т/км – 97,3% от уровня 2011 года.