На границе России стоят 900 вагонов с украинскими товарами

Из-за ужесточения досмотра украинских грузов на российской таможне к 16 августа в ожидании таможенного оформления находятся более 900 вагонов, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД). 481 вагон стоит на станции Брянск-Льговский, 411 — на станции Валуйки. Ситуация не является критической, уточнили в компании.

С 14 августа Федеральная таможенная служба включила в перечень компаний, товары которых проходят контроль по системе управления рисками, четыре десятка украинских компаний. Об этом сообщила Федерация работодателей Украины, объединяющая компании, производящие 70% ВВП Украины.

Обычно система управления рисками, которая сопровождается ужесточением проверок товаров на границе, применяется в «высокий сезон» поставок овощей и фруктов с Украины и только к продовольствию. Действия российских таможенников приводят к увеличению времени досмотров и срыву сроков поставок товаров. В итоге ужесточение досмотра может привести к убыткам для украинской экономики в 2—2,5 млрд долл. во втором полугодии этого года, посчитали в федерации.

Федеральная таможенная служба РФ рассчитывает, что ситуация с железнодорожными перевозками на российско-украинской границе нормализуется к концу дня, сообщает Прайм.

"К концу дня ситуация на железных дорогах нормализуется", - заявил в пятницу глава ФТС Андрей Бельянинов журналистам. Он пояснил, что профили риска были изменены по отношению к грузам, перевозимым не только автотранспортом, но и по железной дороге, что "вызвало достаточно серьезные затруднения, связанные с перемещением грузов на железной дороге по направлению Брянска и Белгородской области".

"Мы оперативно среагировали на эти угрозы, которые могли возникнуть и отчасти возникли. То, что касается веса, - мы эти профили срочно сняли", - сказал Бельянинов.

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