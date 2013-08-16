Правительство хочет запретить рекламу на окнах общественного транспорта

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменения в статью 18 Закона Украины "О рекламе" (относительно размещения рекламы на транспортных средствах).

Текст законопроекта размещен на сайте ВР.

Документом предлагается статью 18 закона - «Реклама на транспорте» - дополнить нормой о том, что на автобусах, подвижном составе городского электрического транспорта (кроме вагонов метро) размещение внешней рекламы разрешается исключительно вдоль боковых бортов транспортных средств без размещения рекламы на стеклянных (прозрачных) поверхностях.

Как говорится в пояснительной записке, введение этих требований позволит повысить уровень безопасности при перевозке пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом.