Минэнерго США второй раз за год подверглось кибератаке
Министерство энергетики США второй раз за текущий год подверглось хакерской атаке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт газеты Wall Street Journal.
Согласно уведомлению, разосланному в минувшую среду сотрудникам министерства, в прошлом месяце хакеры получили незаконный доступ к персональным данным 14 тысяч действующих и бывших сотрудников американского Минэнерго. Как отмечает издание, ведомство опасается, что неизвестные киберпреступники могли получить доступ и к более важной информации.
В феврале этого года Минэнерго США уже заявляло о хакерской атаке на свои компьютеры. Кроме того, в начале года о фактах несанкционированного доступа на свои серверы сообщили целый ряд американских ведомств и СМИ, в том числе сайты делового издания Wall Street Journal и популярной газеты New York Times, а также сервис микроблогов Twitter.