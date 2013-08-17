Работа главного аэропорта Швеции нарушена из-за технических неполадок

Крупнейший международный аэропорт Швеции Стокгольм-Арланда в субботу работает с перебоями из-за технических неисправностей на контрольно-диспетчерском пункте, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление представителя авиакомпани Swedavia Класа Нилсона, передает РИА «Новости».

Согласно онлайн-табло аэропорта, неполадки стали причиной отмены около десяти рейсов, часть вылетов были также перенесены на позднее время. На сайте аэропорта опубликовано предупреждение для пассажиров, что аэропорт работает на прилеты и вылеты, однако технические проблемы пока продолжаются, что сказывается на задержке рейсов.

В субботу днем авиадвижение "понемногу восстанавливается", отметил Нилсон.

По данным Associated Press, диспетчерская служба испытывает перебои в связи с пилотами самолетов, это отражается также и на резервной системе связи. Причины неполадок пока не установлены.