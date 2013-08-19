Сервисы Google продемонстрировали "беспрецедентное" отключение. Ущерб составит 500 тыс. долл.

Сервисы Google, включая поиск, Gmail, YouTube и Google Drive не работали несколько минут в ночь с пятницы на субботу.

На сайте Apps Status Dashboard, отражающем работоспособность ресурсов Google, компания подтверждает, что от 50 до 70% запросов пользователей были отклонены сервисами, но через одну минуту частично, а через четыре – полностью было восстановлено функционирование всех сервисов, передает РИА "Новости".

Со ссылкой на аналитическую фирму GoSquared, ресурс Sky News Online сообщил, что при отключении сервисов Google падение мирового веб-трафика составило 40%. Этот случай был назван "беспрецедентным" опрошенными ресурсом экспертами: ранее падение сервисов Google случалось, но не всех одновременно.

Также эксперты оценили ущерб американской компании от отключения сервисов - он может составить полмиллиона долларов.

Причины падения сервисов на данный момент неизвестны. В ночь с 14 на 15 августа были недоступны сервисы Outlook, SkyDrive компании Microsoft.