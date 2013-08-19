Попытка Volkswagen оспорить антидемпинговые пошлины Таможенного союза провалилась - СМИ

10:10, 19 августа 2013
Транспорт/Связь
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Попытка Volkswagen оспорить антидемпинговые пошлины на легкие коммерческие автомобили, введенные с середины июня в странах Таможенного союза сроком на пять лет, не увенчалась успехом, пишут "Ведомости". 

«Рассмотрев обращение и предоставленные VW данные, департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК подтвердил правомерность своих выводов и применяемой антидемпинговой меры в отношении продукции компании VW», - сообщил «Ведомостям» представитель комиссии. Официальный ответ был выслан VW 15 августа, уточнил он. Представитель VW в пятницу, 16 августа, сказал, что концерн еще не получил это письмо.

Компания требовала от ЕЭК отменить антидемпинговые пошлины, ссылаясь на ошибки в методологии расчета цен импортируемых машин, заявление было направлено в ЕЭК 18 июня, пояснял он.

Все LCV, которые VW продает в России, импортируются. Причем для немецких производителей пошлины увеличились больше всего — с 10% примерно до 40%. Оспорить решение ЕЭК собиралась также Daimler, рассматривала такую возможность и PSA Peugeot Citroen. Но других заявлений, помимо VW, пока не поступало, сказал представитель ЕЭК.

Позиция компании не изменилась, пояснил представитель Daimler, но когда планируется оспорить решение ЕЭК — он не уточнил. Получить комментарии PSA Peugeot Citroen не удалось. Продолжит ли VW добиваться отмены решения ЕЭК, представитель концерна не стал комментировать до получения официального ответа комиссии.

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