«Укрзализныця» добавила вагоны в крымском и западном направлении

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») включила 5 дополнительных вагонов в составы поездов, следующих в крымском и западном направлении, на даты пиковых перевозок, сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства. В частности, один вагон включен в состав поезда №228 Одесса-Львов (отправление из Одессы - 26, 28, 30 августа, из Львова - 27, 29, 31 августа), один вагон - в состав поезда №13 Ужгород-Киев (отправление из Ужгорода - 20, 22 августа, из Киева - 21, 23 августа), один вагон - в состав поезда №88 Ковель-Симферополь (отправление из Ковеля - 19 августа, из Симферополя - 20 августа), один вагон - в состав поезда №92/91 Львов-Киев (отправление из Львова - 19, 20, 21, 22, 24, 29 августа, 5 сентября, из Киева - 20, 21, 22, 23, 25, 30 августа, 6 сентября) и один вагон в состав поезда №86 Львов-Симферополь (отправление из Львова - 19 августа, из Симферополя - 20 августа).

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» включила 24 дополнительных вагона в составы поездов, следующих в крымском направлении, на даты пиковых перевозок.

В частности, в поезд №86 Львов-Симферополь добавлено 3 вагона, №13 Киев-Ужгород - 1 вагон, №90 Днепропетровск-Симферополь - 2, №70 Мариуполь-Львов - 1, №256 Львов-Симферополь - 1, №91 Львов-Киев - 1, №97 Ковель-Киев - 3, №70 Мариуполь-Донецк-Львов - 1, №228 Луганск-Симферополь - 1, №117 Черновцы-Киев - 2, №398 Черкассы-Львов - 1, №296 Симферополь-Ивано-Франковск-Черновцы 2 вагона.

По информации «Укрзализныци», примерно 70% железнодорожных билетов в крымском направлении на летние праздничные дни раскупают за несколько часов после открытия их продажи, которая начинается в 8:00 за 45 суток до даты отправления.

Вместе с тем, «Укрзализныця» в январе-июне 2013 года понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. При этом только от курсирования одного дополнительного поезда, предназначенного для обеспечения летних перевозок - №231/232 Киев-Симферополь, который в июне совершил 8 рейсов, убытки составили 1 млн 494,4 тыс. грн.