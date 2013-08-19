Греция объявила тендер на продажу ремонтной железнодорожной компании

Греческое агентство по приватизации HRADF в понедельник объявило международный тендер на приобретение принадлежащих ему 100% акций компании по ремонту и содержанию железнодорожного транспорта ROSCO, сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению HRADF, тендерный процесс пройдет в два этапа. На первом этапе инвесторы должны заявить об интересе, на втором этапе инвесторы, вошедшие в окончательный список участников тендера, должны будут представить обязывающие финансовые предложения.

Финансовыми консультантами HRADF по проекту приватизации являются Инвестиционный банк Греции, Kantor Management Consultants, юридическими консультантами - компания Hogan Lovells International LLP, адвокатское бюро M&P Bernitsas, советник по техническим вопросам - Louis Berger SA. Эти же компании являются консультантами по приватизации оператора греческих железных дорог Trainose, о предстоящей продаже которого было объявлено 12 июля 2013 года.

Акции ремонтной компании ROSCO, принадлежавшие государству, были переданы HRADF 16 августа. До завершения процесса торгов компания должна заключить с Trainose долгосрочный контракт на техническое обслуживание подвижного состава.

Участвовать в конкурсе смогут юридические лица с капиталом за последние три финансовые года более 50 миллионов евро или частные инвестиционные компании, капитал которых превышал 100 миллионов евро. Прием заявлений о заинтересованности инвесторов завершится 30 сентября 2013 года. Уточняющие вопросы по предстоящей сделке принимаются до 16 сентября. В отношении приглашения к участию в конкурсе действует законодательство Греции, все споры будут решаться исключительно в судах Афин, говорится в сообщении HRADF.

Греческими железнодорожными активами интересовались, в частности, "Российские железные дороги".