На подготовку дорог к Сорочинской ярмарке потратили более 5 млн грн

Стоимость мероприятий по приведению автомобильных дорог Полтавской области в надлежащее эксплуатационное и санитарное состояние к моменту проведения Сорочинской ярмарки составляет более 5 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в Полтавской областной службе автомобильных дорог.

По данным службы, на днях дорожники установили указатели направления с национальной символикой «Казаки» непосредственно на подъездных автодорогах к месту проведения ярмарки.

Кроме того, на данный период нанесено более 335 км горизонтальной дорожной разметки, заменено 225 дорожных знаков, установлено 328 направляющих сигнальных столбиков, отремонтировано 22 автопавильона, обустроено и убрано 6 площадок для отдыха и стоянки автотранспорта, отремонтировано более 3280 м. кв. покрытия проезжих частей автодорог, механизированным способом скошено более 1420 км обочины автодорог и др.