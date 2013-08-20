В России могут ужесточить правила использования информации из соцсетей - СМИ

Использование в СМИ, публичном выступлении или публично исполняемом произведении сведений о частной жизни пользователя соцсети без его согласия будет наказываться штрафом до 500 тыс. рублей (примерно 33 тыс. долл.) либо лишением свободы до пяти лет. Об этом говорится в законопроекте, который внес в Госдуму депутат Михаил Дегтярев (ЛДПР), один из кандидатов в мэры Москвы на сентябрьских выборах, пишут "Известия".

Персональные данные, информация о частной жизни пользователей соцсетей часто используется злоумышленниками для провоцирования конфликтов, создания материалов, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию пользователей, считает Дегтярев.

Одновременно предложенный законопроект предусматривает обязательную верификацию пользователей соцсетей. При регистрации на таких сайтах люди должны будут подтверждать свою личность. Способы верификации будут определять владельцы соцсетей. Распространенные способы проверки личности пользователя в Рунете, отмечается в пояснительной записке к законопроекту, — получение кода доступа по SMS на мобильный телефон, использование учетной записи другой соцсети или сайта, а также предоставление копий документов, удостоверяющих личность.

При этом профили верифицированных пользователей в соцсети будут помечены значком «Личность подтверждена». Дизайн этого значка администрация ресурса будет определять самостоятельно.

Действие законопроекта предполагается распространить только на соцсети, целевой аудиторией которых являются резиденты России.