В Чехии из-за угрозы теракта введены спецмеры безопасности на железной дороге

В Чехии на железной дороге приняты дополнительные профилактические меры безопасности.

Причиной является предупреждение о возможном осуществлении террористических диверсий в европейских странах, сообщает радио Прага со ссылкой на пресс-секретаря Управления железнодорожных путей сообщения Якуба Птачинского.

Одновременно подчеркивается, что нет информации о том, что угроза диверсии касается именно Чехии.

Как сообщал УНИАН, террористическая организация "Аль-Каида" избрала своей новой целью скоростные железные дороги в Европе, писала в понедельник, 19 августа, немецкая газета "Бильд".

Группировка планирует подрывы железнодорожного полотна, тоннелей, линий электропередач, писало издание со ссылкой на информацию Агентства национальной безопасности (АНБ) США.

"Бильд" отмечает, что в Германии уже приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности железных дорог. В частности, предусмотрено патрулирование участков железных дорог, представляющих опасность с точки зрения возможности организации терактов, и важнейших станций сотрудниками полиции в штатском.