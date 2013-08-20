В Чехии из-за угрозы теракта введены спецмеры безопасности на железной дороге
В Чехии на железной дороге приняты дополнительные профилактические меры безопасности.
Причиной является предупреждение о возможном осуществлении террористических диверсий в европейских странах, сообщает радио Прага со ссылкой на пресс-секретаря Управления железнодорожных путей сообщения Якуба Птачинского.
Одновременно подчеркивается, что нет информации о том, что угроза диверсии касается именно Чехии.
Как сообщал УНИАН, террористическая организация "Аль-Каида" избрала своей новой целью скоростные железные дороги в Европе, писала в понедельник, 19 августа, немецкая газета "Бильд".
Группировка планирует подрывы железнодорожного полотна, тоннелей, линий электропередач, писало издание со ссылкой на информацию Агентства национальной безопасности (АНБ) США.
"Бильд" отмечает, что в Германии уже приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности железных дорог. В частности, предусмотрено патрулирование участков железных дорог, представляющих опасность с точки зрения возможности организации терактов, и важнейших станций сотрудниками полиции в штатском.