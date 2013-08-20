«Укрзализныця» добавила вагоны в поезда крымского и западного направления

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») включила 9 дополнительных вагонов в составы поездов, следующих в крымском и западном направлении, на даты пиковых перевозок, сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства.

В частности, один вагон включен в состав поезда № 70 Мариуполь-Донецк-Львов (отправление из Мариуполя - 20, 21 августа, из Львова - 21, 22 августа), один вагон - в состав поезда № 420 Луганск-Феодосия/Айвазовская (отправление из Луганска - 22 августа, со станции Айвазовской - 23 августа), два вагона - в состав поезда № 397/398 Черкассы-Львов (отправление из Черкасс - 21 августа, из Львова - 22 августа), один вагон - в состав поезда № 108/107 Одесса-Ужгород (отправление из Одессы - 20 августа, с 22 августа по 29 августа ежедневно, из Ужгорода - 21 августа, с 23 августа по 30 августа ежедневно), один вагон - в состав поезда № 92/91 Львов-Киев (отправление из Львова - 25 августа, из Киева - 26 августа), два вагона - в состав поезда № 118/117 Черновцы-Киев (отправление из Черновцов - 1, 5 сентября, из Киева - 2, 6 сентября), один вагон - в состав поезда № 88 Ковель-Симферополь (отправление из Ковеля - 23 августа, из Симферополя - 24 августа, два вагона из Ковеля - 24 августа, из Симферополя - 25 августа).

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» включила 5 дополнительных вагонов в составы поездов, следующих в крымском и западном направлении, на даты пиковых перевозок.

В частности, один вагон включен в состав поезда №228 Одесса-Львов (отправление из Одессы - 26, 28, 30 августа, из Львова - 27, 29, 31 августа), один вагон - в состав поезда №13 Ужгород-Киев (отправление из Ужгорода - 20, 22 августа, из Киева - 21, 23 августа), один вагон - в состав поезда №88 Ковель-Симферополь (отправление из Ковеля - 19 августа, из Симферополя - 20 августа), один вагон - в состав поезда №92/91 Львов-Киев (отправление из Львова - 19, 20, 21, 22, 24, 29 августа, 5 сентября, из Киева - 20, 21, 22, 23, 25, 30 августа, 6 сентября) и один вагон в состав поезда №86 Львов-Симферополь (отправление из Львова - 19 августа, из Симферополя - 20 августа).

По информации «Укрзализныци», примерно 70% железнодорожных билетов в крымском направлении на летние праздничные дни раскупают за несколько часов после открытия их продажи, которая начинается в 8:00 за 45 суток до даты отправления.

«Укрзализныця» в январе-июне 2013 года понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. При этом только от курсирования одного дополнительного поезда, предназначенного для обеспечения летних перевозок - №231/232 Киев-Симферополь, который в июне совершил 8 рейсов, убытки составили 1 млн 494,4 тыс. грн.