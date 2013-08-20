Приднепровская железная дорога зафиксировала 28 случаев вандализма в пригородных поездах

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-июле 2013 года зафиксировала 28 случаев повреждения вагонов пригородных поездов на сумму 15,7 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ПЖД.

Согласно сообщению, в январе-июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество случаев вандализма увеличилось почти вдвое.

По информации пресс-службы, чаще всего вагоны пригородных поездов раскрашивают, бьют в них стекла как изнутри, так и снаружи, портят детали интерьера: срывают двери, отрывают ручки, металлические рейки, портят обшивку сидений.

По каждому случаю порчи и разоборудования подвижного состава железнодорожники направляют материалы в линейные органы милиции, где предпринимают меры к выявлению виновных и привлечению их к ответственности.

Как сообщал УНИАН, работники ведомственной военизированной охраны (ВОХР) Приднепровской железной дороги (ПЖД) в январе-июле 2013 г. предупредили 268 краж грузов и имущества железной дороги на сумму более 204 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.