«Укрзализныця» назначила дополнительный поезд в Крым

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») назначила дополнительный поезд, следующий в крымском направлении и обратно, сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства.

В частности, добавлен поезд № 532/531 Симферополь-Киев (с отправлением из Симферополя в 12:05 26 августа и обратно из Киева - 27 августа в 13:52).

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила 2 дополнительных поезда, следующих в крымском направлении и обратно.

В частности, добавлены поезда: № 583 Киев-Симферополь (будет отправляться из Киева 24, 26, 28 августа в 00:28, обратно - из Симферополя - 24, 26, 28 августа в 18:50), поезд № 237/238 Киев-Симферополь (будет отправляться из Киева с 1 по 19 сентября по нечетным числам в 17:00, из Симферополя со 2 по 20 сентября по четным числам в 16:25).

По информации «Укрзализныци», примерно 70% железнодорожных билетов в крымском направлении на летние праздничные дни раскупают за несколько часов после открытия их продажи, которая начинается в 8:00 за 45 суток до даты отправления.