Китайский Гуанчжоу ввел 72-часовой режим безвизового транзита

Правительство Китая приняло решение о введении в действие с 1 августа 2013 года 72-часового режима безвизового транзита для граждан ряда государств, в т.ч. Украины, следующих транзитом через международный аэропорт «Байюнь» г. Гуанчжоу, провинция Гуандун, в третьи страны или территории, при условии их пребывания только на территории провинции Гуандун.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию Посольства Украины в КНР.

Согласно сообщению, граждане Украины должны предъявить паспортный документ гражданина Украины для выезда за границу, действительную визу в третью страну (территорию), авиабилет из аэропорта «Байюнь» г. Гуанчжоу в эту страну с указанием даты вылета (не позднее 72 часов после въезда в КНР) и места в самолете.

С 1 января 2013 г. аналогичный режим безвизового транзита применяется для граждан Украины в международных аэропортах городов Пекин и Шанхай.