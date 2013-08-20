Беларусь ввела плату за проезд по некоторым дорогам

С 1 августа 2013 введена в действие система электронного сбора платы за проезд по некоторым дорогам Республики Беларусь механических транспортных средств, зарегистрированных за пределами Таможенного союза, с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны, а также механических транспортных средств с технически допустимой общей массой более 3,5 тонны.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Также сообщается, что вопросы функционирования системы электронного сбора платы за проезд и установление соответствующих тарифов регламентированы указом президента Республики Беларусь от 27 сентября 2012 г. № 426, постановлением Совета министров Республики Беларусь от 30 апреля 2013 № 340, постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 68.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси срок начала взимания платы за проезд по платным автодорогам в системе BelToll, которая первоначально покроет 815 км автодорог страны, была перенесена с 1 июля на 1 августа.

Система сбора платы за проезд BelToll в Беларуси придет на смену ручному сбору платы и шлагбаумам.

Благодаря используемой технологии плата за проезд списывается автоматически, когда транспортное средство проезжает под станциями сбора платы, без необходимости снижения скорости, остановки или выбора определенной полосы движения.

Для того чтобы оплачивать проезд, водителям необходимо зарегистрироваться в системе через сайт beltoll.by или в пункте обслуживания клиентов и, внеся необходимый залог, получить специальное бортовое устройство, соответствующее типу транспортного средства. Размер залоговой стоимости устройства электронной оплаты для транспортного средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 тонны составит 20 евро, для транспортного средства с технически допустимой общей массой более 3,5 тонны – 50 евро.