Прибыль «МТС Украина» выросла на 26%

Чистая прибыль оператора мобильной связи «МТС Украина» во втором квартале 2013 года выросла на 26% по сравнению со вторым кварталом 2012 года и составила 640,9 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, доход «МТС Украина» за 2-й квартал 2013 года составил 2,5 млрд грн, что на 5% больше, чем год назад.

В компании также отметили, что показатель OIBDA (операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов) за 2-й квартал 2013 года увеличился на 7%, достигнув 1,317 млрд грн.

Вместе с тем, количество абонентов «МТС Украина» по итогам 2-го квартала 2013 года увеличилось на 10,6% - до 21,6 млн человек. При этом по сравнению со 2-м кварталом 2012 года показатель ARPU (доход с одного абонента в месяц) во 2-м квартале 2013 года уменьшился на 4,3% – до 38,3 грн.

Как сообщал УНИАН, чистая прибыль оператора мобильной связи «МТС Украина» в первом квартале 2013 года выросла на 61% по сравнению с первым кварталом 2012 года и составила 503,5 млн грн

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 98% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает 21 млн абонентов.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).

«МТС Украина» в 2012 году увеличила чистую прибыль на 72,3% - до 1,98 млрд грн с 1,2 млрд грн в 2011 году.