ГАИ просит водителей 1 сентября ездить с включенными фарами

Госавтоинспекция Украины просит водителей быть внимательными на дорогах в День знаний, и предлагает 1 сентября передвигаться по дорогах с включенным ближним светом фар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге в Киеве заместитель начальника департамента ГАИ Украины Владимир Резников.

По его словам, накануне и в начале нового учебного года Госавтоинспекция проводит общегосударственные профилактические мероприятия "Внимание" Дети - на дороге!". Такие мероприятия проводятся с 20 августа по 20 сентября для того, чтобы не допустить ДТП с участием детей, а также обучить детей правилам поведения на дороге.

Резников рассказал, что сотрудники Госавтоинспекции 1 сентября в школах проведут традиционно уроки по тематике безопасного движения, а также традиционно патрульные экипажи ГАИ будут дежурить 1 сентября возле учебных заведений. И особое внимание в этот день будет уделено недопущению каких-либо ДТП с участием детей.

"Обращаюсь к водителям: я хотел бы попросить их быть максимально внимательными и осторожными, снизить скорость, когда будут проезжать возле школ. Также прошу водителей, в порядке исключения, давайте в этот день будем ездить со включенными фарами", - сказал Резников, обращаясь к водителям. Добавив при этом: "мы должны не допустить ДТП с участием детей".

Кроме того, по словам замначальника ГАИ, Госавтоинспекция проводит обследование возле каждого учебного заведения на предмет наличия дорожных знаков, разметки, а также надлежащего состояния дорожного покрытия.

Кроме того, Госавтоинспекция обращается к родителям просьбой напомнить детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения и безопасности на дорогах.

Согласно данным ГАИ МВД Украины, за 7 месяцев этого года на дорогах Украины было совершено 2102 ДТП с участием детей, в которых погиб 141 ребенок и травмировано 2276 несовершеннолетних.

Количество ДТП, которые произошли по вине несовершеннолетних, зарегистрировано на 8,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество погибших в этих ДТП детей уменьшилось на 21,4%.

Чаще всего дети становятся участниками ДТП в качестве пешеходов - 42%, пассажиров - 41%, велосипедистов - 7%, а наиболее типичное нарушение правил дорожного движения, которое допускают дети, - это неожиданный выход на проезжую часть дороги перед автомобилем.