Sony назвала дату выхода PlayStation 4

Компания Sony назвала дату выхода консоли PlayStation 4. Приставка поступит в продажу в США 15 ноября, а ее европейский релиз состоится 29 ноября. Об этом с пресс-конференции компании в Кельне передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава развлекательного подразделения Sony Эндрю Хаус также подтвердил, что сразу после запуска приставка будет стоить в США 399 долларов, а в Европе ее цена составит 399 евро. Ранее представители Sony в России сообщали, что российским геймерам приставка обойдется примерно в 17990 рублей.

Как стало известно на пресс-конференции, к настоящему моменту консоль уже предзаказали более миллиона раз.

PlayStation 4 была официально анонсирована в феврале. До последнего времени в качестве срока выхода назывался конец года, однако точная дата не сообщалась. В число игр, которые должны выйти на новой консоли Sony, входят Killzone: Shadow Fall, Knack, DriveClub, Minecraft и inFamous: Second Son.