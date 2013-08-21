ЮЗЖД ко Дню независимости назначила 7 дополнительных региональных поездов

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) по случаю празднования Дня независимости Украины назначила 7 дополнительных региональных поездов, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В частности, назначены поезда №808/807 Киев – Шостка – Фастов (на 24 и 26 августа), №815 Конотоп – Фастов (на 25 августа), а также поезда № 841/842 Киев – Шепетовка – Киев, №866/865 Киев – Гребенка, №880/879-882/881 Киев – Чернигов – Фастов, №830/829 Фастов – Шостка, №815 Конотоп – Киев (на 26 августа).

Также сообщается, что в связи со снижением в этот период спроса на перевозки железнодорожным транспортом отменяется курсирование следующих региональных поездов: №841/842 Киев – Шепетовка, №865/866 Киев – Гребенка, №880/879-882/881 Киев – Чернигов – Фастов (25 августа), №849/850 Киев – Роток (26 августа), а поезд №830 Шостка – Киев 26, 27 и 28 августа будет курсировать согласно расписанию движения (по субботам и воскресеньям).

Железнодорожники столичной магистрали просят обращать внимание на расписание региональных поездов на вокзалах и станциях и уточнять в справочных бюро.

Как сообщал УНИАН, ранее Юго-Западная железная дорога с целью обеспечения перевозки пассажиров в пригородном сообщении назначила дополнительные региональные поезда накануне и во время празднования Дня независимости Украины.

В праздничные дни будут курсировать дополнительные поезда: 24 и 26 августа э/п №6333/6334 Жмеринка – Могилев-Подольский – Жмеринка, а 26-28 августа э/п №6456/6453 Нежин – Конотоп – Нежин.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.