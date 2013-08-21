В России заблокировали первый сайт по антипиратскому закону

Роскомнадзор 21 августа внесла в реестр сайтов, подлежащих блокировке на уровне интернет-провайдеров, первый ресурс. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает lenta.ru.

В реестр попал сайт opensharing.org, на котором распространяются пиратские копии фильмов «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Адмирал», «Каникулы строгого режима» сериалов «Диверсант. Конец войны», «Две судьбы. Новая жизнь» и других лент. Роскомнадзор отмечает, что ведомству не удалось добиться реакции от представителей ресурса и хостинг-провайдера.

Кроме того, региональные отделения Роскомнадзора начали мониторить эффективность осуществления антипиратского закона операторами связи. Интернет-провайдеры, в соответствии с нормой, должны блокировать для своих абонентов доступ к сайтам из реестра.

Жалобу на opensharing.org в Мосгорсуд подало ЗАО «Дирекция кино». Суд согласился с доводами правообладателя и распорядился убрать из открытого доступа нелегальные копии фильмов и сериалов. По закону, исполнением судебного предписания занимается Роскомнадзор: ведомство общается как с владельцами ресурсов, так, если те не реагируют в положенный срок, и с операторами связи.

Блокировка файлообменника носит досудебный характер. Если «Дирекция кино» в течение 15 дней не подаст судебный иск к владельцам площадки, провайдеры должны будут разблокировать сайт. При таком сценарии уже представители opensharing.org смогут требовать от «Дирекции кино» возмещения убытков от блокировки.

Примечательно, что на запрещенном файлообменнике есть страница для правообладателей, на которой говорится, что ресурс «осуществляет свою деятельность с соблюдением действующего международного и национального законодательства». Владельцы сайта подчеркивают, что готовы удалить нелегальный контент по обращению заинтересованных лиц.

Антипиратский закон вступил в силу 1 августа. Часть интернет-сообщества выступила с критикой нормы, указав на ее непроработанность. Петиция с требованием отменить или пересмотреть закон, опубликованная на сайте Российская общественная инициатива, набрала необходимые 100 тысяч голосов чуть больше, чем за месяц.

На сегодняшний день мосгорсуд удовлетворил уже 14 обращений правообладателей, два из которых подала «Дирекция кино».