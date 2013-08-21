Движение транспорта на Почтовой площади будет ограничено до конца года

Столичная Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о том, что продолжается реконструкция транспортной развязки на Почтовой площади. В связи с чем на улице Набережно-Крещатицкой от Спасской в направлении улицы Набережно-Луговой до улицы Нижний вал временно ограничено движение всех видов транспорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УДАИ города Киева.

В пресс-службе напомнили, что согласно распоряжению КГГА от 7 августа ограничение в движении на этом участке будут действовать до 31 декабря 2013 года.

Госавтоинспекция просит водителей с пониманием относиться к временным неудобствам, а также советует неуклонно соблюдать требования дорожных знаков и прежде всего временно установленных.