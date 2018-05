Основатель Facebook сделает интернет более доступным

Основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг объявил о запуске проекта Internet.org. с целью сделать интернет более доступным для 5 млрд человек, которые сейчас не могут себе позволить подключиться к мировой сети. Сейчас, пишет Цукерберг, к интернету подключены 2,7 млрд жителей Земли. Каждый год число подключений к интернету растет на 9% и это говорит о том, что этот процесс находится на начальной стадии своего развития, считает основатель Facebook. Число активных пользователей самой Facebook в этом году превысило 1,15 млрд человек, пишут "Ведомости".

Кроме Facebook проект Internet.org поддерживают Nokia, Opera, Samsung, Qualcomm, Ericsson и MediaTek. Эти компании декларируют, что будут разрабатывать дешевые технологии для доступа в интернет, делать недорогие смартфоны, которые позволят подключаться к сети жителям слаборазвитых стран. Компании также планируют заняться упрощением работы приложений для смартфонов, чтобы они работали более эффективно и потребляли меньше трафика и медленнее расходовали заряд аккумулятора.

Основные принципы проекта: сделать интернет доступнее благодаря не только удешевлению смартфонов, но и работе с мобильными операторами, которые должны распространить покрытие на территории, до сих пор не охваченные связью. Другой принцип — эффективное использование данных: например, можно разработать формат сжатия данных и улучшение их кэширования с целью экономии интернет-трафика. Также компании хотят помочь бизнесам стимулировать развитие мобильного направления.

Во многих странах тарифные планы с доступом в интернет достаточно дороги, их стоимость зачастую превышает стоимость смартфона: например, в США iPhone со средним тарифом на интернет на два года стоит около $2000, из которых $500-600 приходится на смартфон, а оставшиеся примерно $1500 — на интернет-доступ.

Для Цукерберга формирование такой коалиции — еще один способ позиционировать себя в качестве лидера технологической индустрии, отмечает The New York Times. Он и ранее более решительно, нежели руководители других компаний, высказывался на острые темы вроде облегчения иммиграции для технических специалистов. Запуская Internet.org, он пытается объединить гуманитарные цели с получением прибыли. «Интернет — важная вещь, которая двигает человечество вперед, но он не построит себя сам, — сказал Цукерберг в интервью The New York Times. — В конечном счете это должно иметь смысл для бизнеса, который должен получить отдачу на свои вложения».