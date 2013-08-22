В России чиновникам запретят ездить на автомобилях дороже 33 тыс. долларов - СМИ

Депутаты Госдумы решили пересадить региональных чиновников с дорогих автомобилей на более дешевые. Единоросс и член ОНФ Алексей Журавлев подготовил законопроект, который запрещает госструктурам закупать персональные автомобили для нужд государственных служащих по ценам дороже 1 млн рублей (почти 33 тыс. долларов). Как рассказал «Известиям» автор законопроекта, он даже собрал 146 тыс. подписей избирателей в поддержку инициативы.

"За 1 млн рублей можно купить нормальную машину. Депутаты Госдумы ездят именно на таких, а главы администраций районов позволяют себе ездить на машинах гораздо дороже", - рассказывает Журавлев.

При этом он отметил, что чиновникам не запретят ездить на автомобилях класса люкс только в том случае, если они приобрели транспорт за собственные средства и передвигаются на них в нерабочее время.

Первым с предложением запретить чиновникам и сотрудникам госкомпаний покупать автомобили стоимостью более 1,5 млн рублей выступил оппозиционер Алексей Навальный.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с постановлением правительства (еще от 2011 года), стоимость легковых автомобилей для руководителей органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций не может превышать 60 тыс. гривен. При этом руководители центральных и местных органов исполнительной власти должны обеспечить включение в контракты с руководителями государственных предприятий, находящихся в сфере их управления, условий для соблюдения предельных сумм расходов, утвержденных постановлением.