Департамент юстиции США заподозрил российский Microsoft в выплате откатов

Департамент юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам подозревают корпорацию Microsoft в коррупции при заключении контрактов в России. По данным The Wall Street Journal, правоохранительные органы получили информацию о возможных нарушениях со стороны российского офиса Microsoft и его дистрибуторов в марте 2013 года, сообщает ИТАР-ТАСС.

В частности, в департамент юстиции поступило анонимное электронное письмо с сообщением о выплате одним из дистрибуторов "откатов" в адрес менеджеров "государственной телекоммуникационной компании" (название источники WSJ не уточнили - ред.). Целью выплат было заключение контракта, указано в материалах следствия.

Расследование коррупционных практик в Microsoft проводится в глобальном масштабе и кроме России затрагивает работу офисов в Пакистане, Румынии и Китае. Юридической базой обвинения стал Foreign Corrupt Practices Act - американский закон, запрещающий корпорациям проводить выплаты в адрес иностранных чиновников, в том числе через посредников.

Департамент юстиции и SEC отказались комментировать следственные действия. В штаб-квартире Microsoft заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами.

В марте 2013 года власти США начали расследование в отношении Microsoft по подозрению в даче взяток представителям правительств Китая, Румынии и Италии в обмен на получение выгодных контрактов. Сообщалось, что расследование находится на предварительной стадии, никаких обвинений компании или ее деловым партнерам предъявлено не было.

Расследование началось после того, как некий бывший сотрудник Microsoft в Китае, сообщивший американским следователям в 2012 году о том, что его коллега в КНР якобы поручил ему дать "откат" местным чиновникам за заключение выгодных контрактов.