Под Кременчугом слетел на рельсы Mercedes-Benz: четыре поезда простояли более часа

Под Кременчугом 21 августа в 21.15 с переезда на рельсы слетел Mercedes-Benz 407.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского управления ГСЧС, на 252 километре железнодорожного перегона «Кременчуг-Потоки» 19-летний водитель Mercedes-Benz, пользуясь GPS-навигатором, отвлекся. Автомобиль слетел с асфальтового покрытия на рельсы.

Mercedes получил механические повреждения - парень не смог самостоятельно убрать авто с рельс.

В результате происшествия более чем на час было задержано движение четырех поездов - №431 «Харьков - Одесса », №138 «Кременчуг - Симферополь», №374 «Кременчуг - Полтава», №6885 «Кобеляки - Кременчуг».

В 23.00 движение всех поездов было восстановлено.