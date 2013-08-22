В свободной продаже остается около 38% билетов в Крым из России и Беларуси

В свободной продаже на сегодняшний день остается около 38% - 155,5 тыс. билетов на поезда, следующие в крымском направлении из России и Беларуси и обратно, сообщили УНИАН в пресс-службе Приднепровской железной дороги (ПЖД).

В частности, на период с 22 по 28 августа на 67 пар поездов формирования украинских, российских и белорусских железных дорог на 22-28 августа пассажирам было предложено 492,9 тыс. билетов к местам отдыха и обратно.

Согласно сообщению, по состоянию на сегодняшний день, уже реализовано 68% - 337,3 тыс. билетов, в свободной продаже остается 155,5 тыс. билетов.

Как сообщал УНИАН, Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) с 1 июня по 12 августа увеличила на 41,1% - до 1,4 млн с 985 тыс. - количество мест в поездах, курсирующих из Крымского региона в Россию и Беларусь.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.