Попов надеется, что Кабмин выделит Киеву 700 млн грн на строительство метро на Троещину

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов надеется, что правительство в этом году выделит городу 700 млн грн для строительства четвертой линии метро - на Троещину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

«На 99,9% достоверность финансирования этого проекта - это сотрудничество с правительством в рамках программы социально-экономического развития Украины. И мы входим в эту программу», - сказал Попов.

По словам председателя КГГА, сейчас проходит процесс согласования проекта в Кабинете министров, он находится на рассмотрении в профильном комитете.

«Я думаю, что сентябрь - это максимум, когда будет поставлена точка в этом вопросе», - сказал он.

Попов сообщил, что правительство будет принимать стратегическое решение по распределению около 12 млрд грн.

«В этом году, думаю, мы сможем освоить уже 700 млн грн.», - отметил председатель КГГА.

Как сообщал УНИАН, в июне этого года председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заявил, что не отказывается от планов начать строительство метро на Троещину в этом году и обещал за 2 года при условии стабильного финансирования сдать в эксплуатацию 5 станций новой линии метрополитена.

По его словам, как только будет завершено строительство станции «Теремки», все мощности “Киевметростроя” будут переброшены на строительство метро на Троещину. Попов напомнил, что в целом новая линия будет включать 12 станций. То есть еще 7 станций будут строиться позже, на втором этапе.

В мае Киевская городская государственная администрация (КГГА) готовила бюджетный запрос на 434 млн грн в Кабинет министров Украины для начала строительства метро в направлении жилого массива Троещина.