Донецкая железная дорога потеряла от пригородных перевозок 300 млн грн

Убытки Донецкой железной дороги (ДЖД) от пригородных перевозок в январе-июле 2013 года составили 303,8 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, за указанный период ДЖД в пригородном сообщении перевезла 27,8 млн человек, 90% из которых - пассажиры льготных категорий.

Как сообщал УНИАН, убытки ДЖД от пригородных перевозок в январе-июне 2013 года составили 247,9 млн грн.

Железные дороги Украины в январе-июне 2013 года получили 1,672 млн грн убытка от пригородных перевозок.

Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализниця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).