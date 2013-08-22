Передвижные кассы Приднепровской железной дороги реализовали билетов на 2,3 млн грн

Через передвижные кассы Приднепровской железной дороги (ПЖД) начиная с мая текущего года реализовано 7,1 тыс. проездных документов на сумму 2,3 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ПЖД.

Согласно сообщению, 6 передвижных железнодорожных касс ПЖД работают с начала курортного сезона в крупнейших городах южного побережья Крыма: Ялте, Алуште, Севастополе, Евпатории, Феодосии - в них отдыхающие могут приобрести билеты прямо на территории своих пансионатов и здравниц.

По информации пресс-службы, передвижные кассы будут работать, пока будет существовать спрос на эту услугу.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.