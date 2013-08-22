Движение транспорта на проспекте Победы в Киеве будет ограничено с 23 августа

В пятницу, 23 августа, движение автотранспорта на проспекте Победы будет ограничено в связи с продолжением работ по капитальному ремонту.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

Работники корпорации будут укладывать верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке от проспекта Академика Палладина до Святошинского путепровода. Поэтому движение на этом отрезке ограничат до 4 полос.

Также 24 августа будет ограничен проезд автомобилей до 4 полос движения в направлении выезда из города на путепроводе, который расположен на пересечении проспекта Победы с проспектом Академика Палладина. Работы на этом участке будут продолжаться до 10 сентября.

«Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и при возможности избирать другие маршруты движения.

В пресс-службе напомнили, что в рамках реконструкции проспекта Победы будет проложено три слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части на 11,5 км трассы. До конца этого года планируется завершить ремонтные работы на участке длиной 3,6 км. Полностью реконструкцию проспекта Победы завершат в декабре 2014 года. Кроме замены дорожного покрытия, реконструируют 17 подземных переходов, около 150 тысяч квадратных метров тротуаров и устроят велодорожки.