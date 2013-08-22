Происшествие на железнодорожном пути в Луганской области не повлияло на движение поездов

Сход с рельсов 12 грузовых вагонов на железнодорожном пути "Парк 3-й километр - Знамя коммунизма" (Красный Луч Луганской обл.) не повлиял на движение других поездов формирования Донецкой железной дороги (ДЖД), сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД.

“Происшествие произошло в грузовом парке, там не производится никакого движения, поэтому проблема состоит только в том, чтобы поднять эти вагоны и расследовать причины”, - сообщили в пресс-службе.

Согласно сообщению, сход произошел сегодня около 8 часов утра - 12 вагонов 14-вагонного состава сошли с рельсов, 7 из них были нагружены углем, 5 - порожние.

Сейчас на указанном участке работает восстановительный поезд со станции Дебальцево.

Для расследования причин происшествия создана специальная комиссия, которая позже и сделает заключение.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализниця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).