В Домодедово и Внуково повысили аэропортовые сборы

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) утвердила увеличение сборов за взлет-посадку в аэропортах Домодедово и Внуково, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на ведомство.

Сбор за взлет-посадку для аэропорта Домодедово увеличивается с 165,4 рубля (10 руб. – 2.4241 грн) до 185 рублей за тонну максимальной взлетной массы (МВМ) для российских авиакомпаний. Тариф для иностранных перевозчиков остается прежним - 10,5 доллара за тонну взлетной массы.

Пересмотр сбора, как сообщалось ранее в пояснительной записке к проекту приказа ФСТ, "Международный аэропорт "Домодедово" мотивировал "необходимостью обеспечения рентабельной деятельности аэропорта в целях осуществления мероприятий по обновлению и развитию основных фондов аэропорта".

Сбор за взлет-посадку во Внуково увеличен для российских компаний с 154,1 рубля до 166,1 рубля за тонну МВМ. Для иностранных компаний остается прежним - 10,5 доллара за тонну.

После утверждения приказов ФСТ Шереметьево стало самым дешевым московским аэропортом по сборам за взлет-посадку: для российских компаний сбор здесь составляет 163,5 рубля, для иностранных - 7,9 долларов за тонну МВМ. Самый дорогой международный аэропорт России - аэропорт Магадана, где сбор за взлет-посадку составляет 1609 рублей для российских компаний и 50 долларов для иностранных.

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