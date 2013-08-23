Сотовый оператор "Астелит" сократил убыток на 10%

Оператор мобильной связи «Астелит» (ТМ life:) в апреле-июне 2013 года сократил чистый убыток на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 75,6 млн грн.

Об этом сказано в финансовом отчете оператора, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно отчету, во втором квартале 2013 года «Астелит» увеличил выручку на 12,4% - до 899 млн грн.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации) украинского оператора во втором квартале 2013 года вырос на 18% - до 286 млн грн.

Количество активных абонентов оператора во втором квартале текущего года увеличилось на 16,2% - до 8,6 млн человек.

Показатель ARPU (средняя выручка на одного абонента) компании по итогам второго квартала сократился на 3% - до 35,8 грн.

При этом показатель MoU (среднее ежемесячное количество выговариваемых минут) сократился на 4,4% - до 184,4 минут.

Как сообщал УНИАН, оператор мобильной связи «Астелит» (ТМ life:) в январе-марте 2013 года сократил чистый убыток на 4,7% - до 119,2 млн грн со 125,1 млн грн за аналогичный период прошлого года.

Справка УНИАН. Акционерами компании «Астелит» являются Turkcell (Турция) – 55% и СКМ – 45%. Выйдя в 2005 году на украинский рынок, оператор создал сеть мобильной связи life:), охватывающую территорию, на которой проживает свыше 98% населения Украины.

Компания обслуживает 11,1 млн абонентов как предоплаченной, так и контрактной форм подключения. Доход компании в 2012 году составил 3,24 млрд грн.