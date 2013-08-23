Убытки Донецкой железной дороги от перевозки льготников составили 24 млн грн

Убытки Донецкой железной дороги (ДЖД) от перевозки пассажиров льготных категорий в январе-июле 2013 года составили 23,9 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-центре ДЖД.

Согласно сообщению, за 7 месяцев 2013 года ДЖД в пригородном и дальнем сообщении перевела пассажиров льготных категорий на сумму 34,9 млн грн, а сумма компенсации составила 11,04 млн грн, или 31%.

Как сообщал УНИАН, убытки ДЖД от пригородных перевозок в январе-июле 2013 года составили 303,8 млн грн.

За указанный период ДЖД в пригородном сообщении перевезла 27,8 млн человек, 90% из которых - пассажиры льготных категорий.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализниця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).