Поезд Киев-Ужгород будет курсировать ежедневно

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») перевела поезда №13 Киев-Ужгород, который ранее курсировал через день (по нечетным числам из Киева и по четным из Ужгорода) на ежедневное курсирование, сообщили УНИАН в пресс-центре «Укрзализныци».

Согласно сообщению, начиная со 2 сентября, поезд будет отправляться из Киева и Ужгорода ежедневно.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 26 мая ввела новый график движения поездов на 2013-2014 годы.

График разработан с учетом курсирования по территории Украины 291 пары пассажирских поездов, включая 164 пары круглогодичных поездов, 93 пары сезонных рейсов и 34 пары заявочных поездов, выпускаемых по особому распоряжению.