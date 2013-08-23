В поезда крымского и западного направлений добавили 12 вагонов на даты пиковых перевозок

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») включила 12 дополнительных вагонов в составы поездов, следующих в крымском и западном направлении, на даты пиковых перевозок (конец августа - начало сентября), сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства.

В частности, два вагона добавлены в состав поезда №41/42 Днепропетровск - Львов (отправление из Днепропетровска - 26 августа, из Львова - 27 августа), один вагон - в состав поезда №41/42 Днепропетровск - Львов (из Днепропетровска - 23, 24, 25 августа, из Львова - 24, 25, 26 августа), один вагон - в состав поезда №130 Симферополь - Минск сообщением Симферополь - Киев (из Симферополя - 28, 30 августа, из Киева - 29, 31 августа), один вагон - в состав поезда №296 Симферополь - Ивано-Франковск - Черновцы сообщением Симферополь - Ивано-Франковск (из Симферополя - 23, 27, 30, 31 августа, из Ивано-Франковска - 25, 26, 29, 30 августа), один вагон - в состав поезда №310 Одесса - Симферополь (из Одессы - 23, 26, 27, 30, 31 августа, из Симферополя - 24, 27, 28, 31 августа, 1 сентября), три вагона - в состав поезда №88 Ковель - Симферополь (из Ковеля - 8, 9 сентября, из Симферополя - 9, 10 сентября), два вагона - в состав поезда №88 Ковель - Симферополь (из Ковеля - 7, 11, 13, 14 сентября, из Симферополя - 8, 12, 14, 15 сентября), один вагон - в состав поезда №88 Ковель - Симферополь (из Ковеля - 27 29, 30 августа, 4, 6 сентября, с 13 по 17 сентября ежедневно, из Симферополя - 28, 30, 31 августа, 5, 7 сентября, с 14 по 18 сентября ежедневно).

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» включила 21 дополнительный вагон в составы поездов, следующих в крымском и западном направлении, на даты пиковых перевозок (конец августа - начало сентября).

В частности, пять вагонов были включены в состав поезда №294 Симферополь - Киев (отправление из Симферополя - 22 августа, из Киева - 23 августа), один вагон - в состав поезда №142/141 Львов - Киев (из Львова - 21, 22 августа, из Киева - 24, 25 августа), один вагон - в состав поезда №143 Киев - Ивано-Франковск (из Киева - 22, 23 августа, из Ивано-Франковска - 23, 24 августа), один вагон - в состав поезда №86 Львов - Симферополь (из Львова - 21 августа, из Симферополя - 22 августа), два вагона - в состав поезда №98/97 Ковель - Киев (из Ковеля - 1 сентября, из Киева - 2 сентября), один вагон - в состав поезда №88 Ковель - Симферополь (из Ковеля - 31 августа, 1, 2, 3, 5 сентября, из Симферополя - 1, 2, 3, 4, 6 сентября), три вагона - в состав поезда №88 Ковель - Симферополь (из Ковеля - 10, 12 сентября, из Симферополя - 11, 13 сентября), два вагона - в состав поезда №397/398 Черкассы - Львов (из Черкасс - 25 августа, из Львова - 26 августа), один вагон - в состав поезда №70 Мариуполь - Донецк - Львов (из Мариуполя - 24 августа, из Львова - 25 августа), один вагон - в состав поезда №342 Луганск - Симферополь (из Луганска - 25, 26, 27 августа, 4, 5, 9 сентября, из Симферополя - 26, 27, 28 августа, 5, 6, 10 сентября), два вагона - в состав поезда №342 Луганск - Симферополь (из Луганска - 28, 30 августа, из Симферополя - 29, 31 августа), один вагон - в состав поезда №420 Луганск - Феодосия/Айвазовская (из Луганска - 22, 24, 26 августа, со станции Айвазовская - 23, 25, 27 августа).

По информации «Укрзализныци», примерно 70% железнодорожных билетов в крымском направлении на летние праздничные дни раскупают за несколько часов после открытия их продажи, которая начинается в 8:00 за 45 суток до даты отправления.

«Укрзализныця» в январе-июне 2013 года понесла убытки от перевозки пассажиров на сумму почти 3,5 млрд грн. При этом только от курсирования одного дополнительного поезда, предназначенного для обеспечения летних перевозок - №231/232 Киев - Симферополь, который в июне совершил 8 рейсов, убытки составили 1 млн 494,4 тыс. грн.