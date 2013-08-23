«Лемтранс» создал дочернюю компанию для транзитных грузоперевозок

Крупнейшая в Украине транспортно-экспедиторская компания «Лемтранс» создала предприятие «Лемтранс Транзит», на которое будут возложены функции экспедирования транзитных грузов, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, зарегистрированное 22 августа предприятие будет предоставлять транспортно-экспедиторские, таможенные, информационно-консультационные и прочие услуги.

«Мы считаем, что транзит является перспективным направлением бизнеса, планируем его активно развивать и укреплять позиции компании на данном рынке», — цитирует пресс-служба генерального директора компании "Лемтранс" Владимира Мезенцева.

По его словам, данное направление не является новым для компании, однако создание отдельной компании позволит повысить качество организации транзитных перевозок и эффективно капитализировать данное направление.

Как сообщал УНИАН, в начале августа текущего года “Лемтранс” выиграл тендер на перевозку грузов для энергоснабжающей компании «ДТЭК Днепрооблэнерго» на сумму 2,8 млрд грн.

Справка УНИАН. «Лемтранс» – крупнейшая в Украине частная транспортно-экспедиторская компания, предоставляющая полный комплекс услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом. «Лемтранс» эксплуатирует более 12 тыс. единиц подвижного состава.

В 2011 году «Лемтранс» перевез более 40 млн тонн грузов.

В октябре 2012 года Группа СКМ, принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, увеличила свою долю в уставном капитале «Лемтранса» до 100%, благодаря чему «Лемтранс» будет стабильно обеспечивать группу СКМ как крупнейшего грузоотправителя подвижным составом.