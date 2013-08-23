Железные дороги Украины с начала года перевезли 10,2 млн тонн зерновых

Железные дороги Украины в период с 1 января по 22 августа 2013 года перевезли 10,2 млн тонн зерновых грузов, сообщили УНИАН в пресс-центре Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”).

Согласно сообщению, 9 млн тонн было перевезено на экспорт, а 1,2 млн тонн - на внутренний рынок.

По информации пресс-службы, по состоянию на 22 августа в перевозках были задействованы 5,1 тыс. груженых вагонов-зерновозов, из них в движении - 1,3 тыс. вагонов, 3,7 тыс. вагонов - в ожидании выгрузки. В портах Украины простаивают 1,2 тыс. вагонов-зерновозов прямой выгрузки, порожних вагонов - 5,8 тыс. единиц, из которых простаивают больше суток - 575 вагонов.

Вследствие постоянных задержек вагонов-зерновозов погрузка за Ι декаду августа составила 8,8 тыс. вагонов при возможности в 12-13 тыс. вагонов (1200-1300 вагонов в сутки). Во второй же декаде августа из-за увеличения планов перевозок увеличилась и погрузка, которая составила за 10 дней 10,9 тыс. вагонов.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, урожай пшеницы в Украине в 2013 году может составить 21,5 млн тонн, кукурузы – 25 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн. При этом валовой сбор зерна может достичь рекордных для страны 57,1 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году. Прогноз экспорта зерна в 2013/1014 МГ составляет 28 млн тонн.