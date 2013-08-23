Путин закрыл въезд в Сочи на время зимней Олимпиады

Президент России Владимир Путин подписал указ об ограничении и запрете на въезд транспорта в Сочи на время проведения зимних олимпийских игр 2014 года, сообщает Русская служба Би-би-си.

Указ запрещает "с 7 января по 21 марта 2014 года въезд на территорию и движение по территории муниципального образования город-курорт Сочи транспортных средств".

Исключение сделано для железнодорожного транспорта, автомобилей, зарегистрированных в Сочи, автомобилей экстренных оперативных служб, а также для имеющих предусмотренные указом аккредитационные свидетельства.

Сверх того, документ предусматривает временный запрет на проведение в Сочи собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетов, не связанных с проведением Олимпийских и Паралимпийских игр.