В Крым пустили еще два дополнительных поезда

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») назначила два дополнительных поезда, следующих в крымском направлении и обратно, сообщили УНИАН в пресс-центре ведомства.

Согласно сообщению, добавлены поезда № 585 Харьков-Симферополь (отправление из Харькова - 26 августа) и № 598 Симферополь-Киев (отправление из Симферополя 26 августа).

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила два дополнительных поезда, следующих в крымском направлении и обратно: №583 Киев-Симферополь (отправление из Киева 24, 26, 28 августа в 00:28, из Симферополя - 24, 26, 28 августа в 18:50) и №237/238 Киев-Симферополь (из Киева - с 1 по 19 сентября по нечетным числам в 17:00, из Симферополя - со 2 по 20 сентября по четным числам в 16:25).

По информации «Укрзализныци», примерно 70% железнодорожных билетов в крымском направлении на летние праздничные дни раскупают за несколько часов после открытия их продажи, которая начинается в 8:00 за 45 суток до даты отправления.