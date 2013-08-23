Курсирование поезда Днепропетровск-Симферополь продлили до 16 сентября

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) продлила курсирование летнего поезда № 90 Днепропетровск-Симферополь до 16 сентября, сообщили УНИАН в пресс-центре “Укрзализныци”.

Согласно сообщению, поезд № 90 Днепропетровск-Симферополь с 1 по 15 сентября будет ежедневно отправляться из Днепропетровска и с 1 по 16 - из Симферополя.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» перевела поезд №13 Киев-Ужгород, который ранее курсировал через день, (по нечетным числам из Киева, а по четным из Ужгорода) на ежедневное курсирование.