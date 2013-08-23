Глава Microsoft уходит в отставку

Гендиректор Microsoft Стив Балмер уйдет со своего поста по собственному желанию в течение 12 месяцев, после того, как компания найдет ему замену, говорится в сообщении Microsoft, передает РИА «Новости».

Балмер возглавлял Microsoft с 2008 года. В транзитный период в ближайшие месяцы он продолжит выполнять функции гендиректора и руководить процессом трансформации Microsoft в компанию устройств и сервисов, отмечается в релизе.

"Идеальное время для таких перемен не наступает никогда, однако сейчас - подходящее время. Мы приняли новую стратегию и новую организационную структуру, у нас отличная команда топ-менеджеров. Нам нужен гендиректор, который будет вести компанию в этом направлении более длительное время", - прокомментировал Балмер свою планируемую отставку.

Совет директоров Microsoft назначил специальный комитет во главе с Джоном Томпсоном и с участием Билла Гейтса для поиска замены Балмеру. Помогать комитету в поисках будет рекрутинговая компания Heidrick & Struggles International.

Как пишет Digit.ru, на фоне сообщения акции Microsoft подскочили на пре-маркете на бирже Nasdaq почти на 9%.