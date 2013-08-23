Apple запатентовала революционную гибкую конструкцию ноутбука

Компания Apple запатентовала метод превращения твердого материала в гибкий путем профильных надрезов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Ars Technica.

Apple получила патент номер 20130216740, под названием “Переплетение гибких сегментов, выполненное из твердых материалов”, говорится в документах, размещенных на специализированном сайте Petapator.com.

В патенте описывается способ придания твердым материалам гибкости методом нанесения профильных разрезов различной формы, выполненных под разными углами. Обработав таким образом часть жесткой конструкции, можно добавить к ней гибкий сегмент.

Такой метод может использоваться при конструировании, например, ноутбуков, без использования дополнительных шарнирных креплений для соединения нижней и верхней крышки устройства. Согласно приложенным к патенту чертежам, гибкие сегменты, составленные из переплетения прорезанного жесткого материала, предлагается также использовать при изготовлении соединения наушников и провода, а также гибкого чехла-подставки для планшетного ПК. Подобный метод способен существенно удешевить производство техники, говорится в сообщении на сайте.

В ночь на пятницу также стало известно, что Apple получила патент на технологию проверки доступности абонента до совершения звонка, по сообщению Digit.ru.