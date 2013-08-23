Электронный билет станет документом для оформления командировочных

Министерство финансов утвердило изменения в Инструкцию “О служебных командировках по Украине и за границей” в части электронных билетов на железнодорожный транспорт.

Об этом говорится в приказе Минфина №667 от 19 июля.

Согласно приказу, в случае использования электронного билета на поезд основанием для возмещения затрат на его приобретение является распечатанный на бумаге посадочный документ. В случае возврата электронного билета к отчету должен прилагаться распечатанный документ о возврате.

Информацию о наличии и статусе электронного билета можно проверить на официальном сайте Государственной администрации железнодорожного транспорта.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» отмечает, что с каждым годом услуга «Электронный билет» становится все более популярной. Так, в 2009 году пассажиры через интернет приобрели около 83,5 тыс. билетов, в 2010-м — 132,5 тыс., в 2011-м — 694 тыс., а в 2012-м — 2,1 млн билетов. Согласно сообщению, с 2008 года пассажиры приобрели более 5,8 млн электронных железнодорожных билетов.