Япония в очередной раз высказала обеспокоенность введением Украиной спецпошлин на авто

Япония обеспокоена введением Украиной спецпошлин на импортные автомобили.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге в Киеве министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

«Что касается специальных импортных пошлин, то мы сняли этот вопрос во время встречи, поскольку он касается нашей страны в контексте, который существует в рамках ВТО, и попросили пересмотра этого вопроса», - сказал Кисида.

Справка УНИАН. 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя свыше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя свыше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Спецпошлины вводятся сроком на 3 года.

Российская Федерация направила во Всемирную торговую организацию уведомление о планах ввести специальные пошлины на импорт из Украины угля, шоколада и стекла в ответ на введение Украиной специальных пошлин на импорт автомобилей. В уведомлении сказано, что «автомобильный» налог в Украине нанесет экономике России ущерб на сумму почти 328 млн долл., а недопоступления налогов составят 36 млн долл.

Чтобы компенсировать потери, Россия оставляет за собой право взимать пошлины в размере 0,1 евро за 1 кг украинского шоколада, 54% - при импорте угля и 15% - стекла.

Указанные пошлины могут быть введены после согласования с Таможенным союзом, в который входят также Казахстан и Беларусь.

Правом на применение ответных мер на введение Украиной специальных пошлин на импорт автомобилей могут воспользоваться, кроме Турции и России, и другие члены Всемирной торговой организации, такие как США, Япония и Корея.

Вместе с тем, Европейский Союз не рассматривает возможности введения в отношении Украины ответных торговых санкций за установление спецпошлин на импорт автомобилей, хотя ранее представители ЕС отмечали, что решение Украины о введении спецпошлины на импортные автомобили негативно отразится на экспорте автомобилей из ЕС и призывали Украину пересмотреть и отозвать это решение.

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